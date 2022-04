Emmanuel Macron (27,84% des voix) et Marine Le Pen (23,15%) se retrouveront donc lors du second tour des élections présidentielles françaises le 24 avril prochain. Si certains sondages s’accordent déjà à dire que le président sortant en sortira vainqueur, il apparait clair que rien n’est joué et que les scores pourraient être serrés. Chez nous, plusieurs élus locaux ont accepté de réagir à ce qui apparait comme un véritable désaveu pour le monde politique et les partis traditionnels.

"Ce sont selon moi des résultats auxquels il fallait s’attendre", souligne Éric Thiébaut (PS), député-bourgmestre d’Hensies. "Là où apparait la surprise, c’est au niveau du score important de Mélenchon (21,95%). La gauche s’est profondément divisée, ce qui conduit à une absence de duel gauche-droite au second tour. Hidalgo était incontestablement une mauvaise candidate pour le Parti Socialiste français."

Pour Éric Thiébaut, Marine Le Pen représente une réelle menace. "De nombreuses personnes ne se rendent plus compte de ce que le genre d’idéologie qu’elle porte peut avoir comme conséquence. On va assister à un moment important et les débats d’entre deux tours pourraient changer la donne. J’imagine que Macron s’en sortira mais les scores seront serrés." Un pronostic que partage Carlo Di Antonio (CDH), bourgmestre de Dour.

"On peut espérer une réaction des démocrates et une remobilisation des électeurs afin de faire bloc face à Marine Le Pen mais cela ne sera pas évident", prédit-il. "Avec le temps, on se rend compte que certaines choses inacceptables deviennent normales. Les citoyens n’ont désormais plus peur de clamer haut et fort qu’ils ont voté pour le Rassemblement National. Marine Le Pen profité de votes d’adhésion mais aussi et surtout de votes sanction contre Emmanuel Macron, qui a cristallisé les débats sur de nombreux sujets."

Pour Jacqueline Galant (MR), c’est l’ensemble du monde politique qui doit désormais se remettre en question. "Il y a un réel danger d’assister à la montée de l’extrême droite au pouvoir", alerte la députée-bourgmestre de Jurbise. "Un changement de présidence aujourd’hui, compte tenu du contexte international, serait une vraie catastrophe. Nous ne pouvons qu’espérer assister à un éveil démocratique des Français lors du second tour."

Pour la réformatrice, il apparait clair que le président sortant n’a pas été à la hauteur des attentes de la population." Ce qui a contribué à jouer le jeu des extrêmes. Tous les partis traditionnels doivent se remettre en question. Marine Le Pen est parvenue à repositionner son discours, à le rendre plus audible pour de nombreux citoyens. Macron pourrait selon moi être réélu mais la tâche ne sera pas simple."

Pour le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin (PS), l’échec sera total si les électeurs de gauche ne se remobilisent pas. "On ne peut pas en vouloir aux électeurs qui se tournent vers des partis plus radicaux en espérant trouver, enfin, des réponses à leurs réalités. C’est au monde politique dans son ensemble à se remettre en question", insiste-t-il. "Cet échec ne pourra être combattu que deux façons : en étant en phase avec la réalité de terrain de la population et si des leçons sont tirées."

Et de poursuivre : "Il y a un manque de contact et de proximité avec la population, qui se sent incomprise et abandonnée alors qu’elle peine à garder des perspectives positives d’avenir. Certaines grandes problématiques ont par ailleurs été évincées du débat. Les citoyens sont en droit d’en attendre plus de la classe politique. Il s’agit, pour nous tous, d’un véritable signal d’alarme qui doit nous pousser à nous interroger et à nous repositionner."

Les élections françaises pourraient donc avoir des répercussions aussi chez nous et sur la façon dont nos élus envisagent de faire de la politique.