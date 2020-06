L'enquête publique se clôture dans quelques jours.

Il ne reste désormais plus que quelques jours aux riverains pour se manifester dans le cadre de l’enquête publique lancée en vue de la construction et de l’exploitation de six éoliennes sur les territoires communaux de Frameries et de Mons. La société Luminus est à la manœuvre, en partenariat avec Eneco Wind Belgium et Engie Electrabel.

Plusieurs riverains se sont déjà intéressés au dossier et ont déjà exprimé leurs craintes. À quelques jours de la clôture de l’enquête, ceux-ci remettent un coup de pression afin que chacun se renseigne et se positionne sur ce projet, qui ne date pas d’hier puisqu’il avait été évoqué en 2017 pour qu’une réunion d’information au public soit finalement réorganisée en février 2019.

Plusieurs arguments ont déjà été développés par les opposants au projet éolien. "Le projet est inadapté à l’endroit, notamment par rapport à la cohabitation avec les riverains et au respect de leur cadre de vie", rappelle une riveraine. "Habitante du territoire montois, je compte sur le soutien de ma ville, qui a eu la pertinence de créer un document approprié, avec des critères précis visant à garantir un déploiement éolien de qualité, respectueux de l’environnement, de la santé des riverains et des paysages."

Des critères qui ont été étudiés dans le cadre d’une étude d’incidence et qui confirment certaines inquiétudes. "Certaines habitations situées à Cuesmes et Noirchain subiront une modification importante de leur cadre de vie. Par ailleurs, les villages impactés seront soumis à des effets d’ombrage supérieur à 100 heures par an alors la loi n’en autorise que 30 heures au maximum."

À cela s’ajoutent encore des émissions acoustiques ("non-respect des recommandations de l’OMS"), un impact non-négligeable sur la biodiversité (notamment sur les chauves-souris, très nombreuses dans la région), des compensations environnementales "trop restreintes", une covisibilité importante avec les parcs éoliens voisins ou encore "des risques miniers non étudiés et des fouilles archéologiques non réalisées."

À ce stade, rien n’est cependant joué : durant quelques jours encore, c’est-à-dire jusqu’au 9 juillet prochain sur rendez-vous, les citoyens peuvent consulter le dossier auprès de l’administration communale de Mons et adresser leurs observations écrites.