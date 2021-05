La coupe est pleine pour le personnel des stations-service Texaco, appartenant à EG Group. Ce vendredi matin, pour illustrer ce ras-le-bol, ce dernier a dès lors décidé de se croiser les bras et de ne pas ouvrir les différentes stations et boutiques du pays. Chez nous, le site de Saint-Ghislain, le long de l’autoroute E19/E42, est notamment concerné par ce mouvement de grogne.

"Pour la première fois lors des élections sociales, qui ont été reportées en raison de crise sanitaire, nous avons eu des candidats wallons, ce qui a permis de délier les langues", explique Bertrand Delplanque, secrétaire permanent SETca Mons-Borinage. "Nous en avons appris beaucoup sur les conditions de travail du personnel, que l’on peut qualifier d’épouvantables tant les pressions sont importantes et les menaces de licenciement fréquentes."

Ce constat serait surtout avéré tant au sein des grosses structures comme le long des autoroutes qu’au tant des stations-services de village, comme celle située à proximité du PASS, à Frameries. "Il n’est pas rare que le personnel soit seul toute la journée. Conclusion, il est impossible de faire une pause, ou même de se rendre aux toilettes au cours de la journée ! Ces sous-effectifs apportent encore d’autres problématiques."

Et le syndicaliste de poursuivre : "Si les stations de village ferment à 18 heures, dans les faits, ce n’est pas du tout le cas. Ce n’est pas comme un magasin dont on annonce la fermeture imminente des portes. Conclusion, à 18 heures, la clientèle est souvent encore présente et pour peu que le travailleur soit seul, il lui est impossible d’aller fermer les portes. Par ailleurs, nous constatons aussi un certain manque de sécurité : si quelqu’un s’énerve de ne pas pouvoir entrer dans la boutique, il n’est pas rare que le travailleur soit attendu sur le parking."

Enfin, une fois les portes fermées, bon nombre de tâches doivent encore être remplies. "Il faut alors seulement procéder au comptage de la caisse ou remplir les frigos, ce qui n’a pas pu être fait en cours de journée pour ces mêmes raisons de sous-effectif. Si ce n’est pas fait, les menaces de licenciement sont monnaie courante." Bref, les conditions de travail seraient particulièrement difficiles à supporter pour le personnel.

"Depuis plusieurs semaines, je dénonce cette situation, j’essaie de nouer le dialogue avec la direction mais c’est impossible. Au-delà des refus, tous les échanges se font en néerlandais, ce qui isole totalement le personnel francophone qui n’a pas droit à la parole. J’ai sollicité plusieurs bureaux de conciliation mais cela a d’office été refusé. Ce que nous souhaitons aujourd’hui, c’est se remettre autour de la table." EG Group compte quelque 90 stations-services en Belgique, dont 30 en Wallonie.

Nous avons sollicité une réaction auprès du groupe, cette dernière est encore attendue.