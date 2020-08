Ils ont été abandonnés de longues années dans un hangar.

Il se trame quelque chose au Musée de la Foire et de Mémoire de Saint-Ghislain… En effet, les géants Ghislain et Ghislaine s’apprêtent à profiter d’une véritable cure de jouvence, bien nécessaire compte tenu du fait que le couple a été oublié et stocké de trop longues années dans un hangar de Saint-Ghislain. Une fois qu’ils auront repris de leur superbe, les deux géants seront exposés au musée et donc visibles au public.

C’est finalement un peu par hasard que ceux-ci ont refait surfacec. "C’est un passionné de géants qui, en faisant des recherches, a découvert leur existence. Il a pris contact avec le musée pour voir ce qu’ils étaient devenus", explique Patrick Demarbaix, animateur et responsable du département de la foire. "Avec l’aide du bourgmestre et de l’équipe du Musée, ils ont été localisés à Villerot. Le musée étant actuellement fermé au public, le moment était propice pour envisager leur restauration."