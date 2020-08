La colère gronde ce mardi matin dans la Cité de l’Ourse ! Et pour cause : sur base d’une information officiellement communiquée par l’intercommunale Hygea, et relayée par le bourgmestre Daniel Olivier sur son profil Facebook, selon laquelle en raison des fortes chaleurs, les horaires de collecte étaient adaptés, de nombreux citoyens n’ont pas sorti leurs sacs-poubelle comme normalement prévu.

Le passage des camions de collecte ce mardi matin a donc été une bien mauvaise surprise pour ceux qui avaient tenu compte de la communication de l’intercommunale. "Il y a eu une erreur de communication en interne, entre les différents services", explique Anne Copin, chargée de la communication.

Selon la dernière annonce de l’intercommunale, la collecte en porte-à-porte prévue à Saint-Ghislain ce matin était reportée au mercredi. Étaient donc concernés: les villages de Saint-Ghislain centre, Hautrage, Sirault et Neufmaison. Les déchets concernés étaient les ordures ménagères, les PMC et les papiers-cartons.

"Nous avons communiqué les changements d’horaires en toute bonne foi. Nous étions les premiers surpris lorsque, ce mardi matin, plusieurs Saint-Ghislainois nous ont annoncé que le camion était passé aujourd’hui alors que le ramassage était prévu mercredi matin…" L’incompréhension et la lassitude des riverains ont été bien comprises par l’intercommunale, qui ne connait malheureusement pas là son premier couac du genre.

"Nous n’allons évidemment pas laisser les citoyens dans l’embarras, avec leurs sacs jusqu’à la semaine prochaine par de pareilles températures. Une solution va être trouvée aussi rapidement que possible : une collecte de rattrapage va être organisée dans les prochains jours. Nous donnerons la priorité aux déchets ménagers."

L’information n’a pas encore été officialisée mais devrait l'être dans le courant de la journée. Il faudra donc scruter la page Facebook de l’intercommunale, son site internet ou encore la page officielle de la ville qui sera évidemment informée de la solution proposée.