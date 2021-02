Le ras-le-bol est total, le coup de gueule récurrent. Ce dimanche, lors de l’une ses balades hebdomadaires, Luc Dumont a découvert un important dépôt sauvage au niveau du chemin de Remembrement, à Neufmaison. Le Saint-Ghislain était passé par-là le week-end dernier, ce qui lui permet de dire que le dépôt date de moins d’une semaine.

"C’est à titre privé, et non en tant qu’échevin de Saint-Ghislain, que je me suis exprimé sur les réseaux sociaux", précise ce dernier. "C’est quelque chose qui me dépasse, que je ne comprends pas. Il aura plus que probablement fallu plusieurs minutes à l’auteur de ce dépôt pour totalement décharger son véhicule ou sa remorque. S’il avait pris le temps de charger ces déchets et encombrants, pourquoi ne pas être allé jusqu’au parc à conteneur ?!"

Ce dernier était pourtant ouvert. "Il l’est resté malgré les conditions climatiques du début de semaine dernière ! Il n’y avait pour ainsi dire personne, on ne peut donc même pas dire que le temps d’attente au parc a refroidi ce citoyen. Depuis 15 ans maintenant, chaque week-end, je ramasse les déchets le long des voiries, dans les fossés,… Comme d’autres, je suis témoin de cet incivisme et je me demande quelle est la solution."

Et de poursuivre : "Régulièrement, les messages de sensibilisation sont diffusés, partagés,… Mais face à pareil individu, c’est visiblement peine perdue. J’espère que cette personne n’a en tout cas pas d’enfant. Quel exemple leur donne-t-il, sinon ! Il a bien compris que les autorités ne pourraient jamais placer des caméras dans chaque rue, au bord de chaque sentier. Il ne reste pourtant qu’à espérer un retour de manivelle pour qu’il soit pris sur le fait !"

D’ici là, il revient malheureusement aux autorités locales d’intervenir. « C’est du temps et de l’argent qui ne seront pas investis à autre chose », regrette encore l’échevin.