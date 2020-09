En matière de collectes et de tri des déchets, les choses bougent à Quévy. Après avoir confirmé qu’elle passerait dès mai 2021 à la collecte sélective des déchets organiques, la commune met les bouchées doubles pour que le dossier de construction d’un nouveau recyparc avance enfin. Elle espère ainsi obtenir, d’ici la fin de cette année, le terrain du CPAS de la ville de Mons, situé Chaussée de Mons-Maubeuge, à proximité immédiate du site Vanheede.

"Nous avons déjà envoyé un courrier au CPAS de la ville de Mons afin de lui proposer différentes parcelles. Nous proposons soit un échange de terrains, soit une proposition mixe d’achat et d’échange", explique David Volant (MR+), premier échevin et par ailleurs vice-président de l’intercommunale de gestion de déchets Hygea. Un nouveau courrier devrait être envoyé sous quinzaine.

"Nous espérons désormais avancer le plus rapidement possible. Une fois qu’un accord aura été trouvé avec le CPAS de Mons, nous pourrons revenir vers l’intercommunale, lui annoncer la disponibilité du terrain, entamer les procédures de demande de permis auprès du fonctionnaire délégué et finalement solliciter une promesse ferme de subsides puisque le projet est repris au plan wallon des déchets-ressources."

Si les démarches aboutissent, Quévy pourrait enfin composer avec un recyparc dernière génération, autrement plus digne de ce nom que le recyparc temporaire actuellement en service. "Nous avançons mais nous restons prudents. Nous pourrons nous réjouir lorsque les documents liés à la propriété du terrain seront signés et que la promesse ferme de subsides aura été obtenue. Nous espérons pouvoir lancer la construction en 2022 pour une ouverture au public en 2023."

Pour rappel, En 2012, la commune de Quévy s’était dotée d’un parc à conteneur provisoire à la rue de Frameries, à Quévy-le-Petit. Si l’installation permet aux riverains de ne pas systématiquement se rendre dans les écoparcs voisins, elle ne satisfait pas pleinement la majorité, qui a longuement cherché un terrain capable d’accueillir un véritable parc.