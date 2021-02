Le projet d’aménagement d’un nouvel hôtel administratif à Givry est évoqué depuis quelques années déjà et s’impose sans conteste comme le projet phare de la mandature. Les choses pourraient devenir un rien plus concrètes en 2021. Lors du prochain conseil communal, les élus seront en effet invités à voter une étude de faisabilité qui serait confiée à l’intercommunale Igretec. Si celle-ci est lancée en mars prochain, la majorité PS-MR+ espère pouvoir en bénéficier en juin ou juillet.

"Le dossier a quelque peu évolué, ces derniers mois", précise le premier échevin, David Volant (MR+). "Nous avons entretenu des contacts avec le ministre Daerden et organisé une réunion avec le service en charge des bâtiments de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s’avère que la position ne change pas : il n’est pas envisageable de nous céder gratuitement le bâtiment. Ce qui évidemment dommage pour nous !"

Plusieurs pistes doivent dès lors être exploitées. "La valeur du bâtiment est évaluée par le comité d’acquisition à près de 660 000 euros, malgré sa vétusté et tous les travaux qui devraient y être entrepris. C’est une estimation notamment basée sur la potentialité du terrain. Nous pourrions donc racheter celui-ci au terme de la convention qui lie la commune à la Fédération, en 2026, ou renouveler le bail avec une modification du canon en négociant pour qu’il soit possible d’y faire autre chose que de l’enseignement."

Aujourd’hui, le canon (la redevance périodique) s’élève à un euro symbolique. "Mais la convention, qui date de près de 30 ans, prévoyait que la commune entretienne le bâtiment, ce qui n’a pas été fait de manière idéale… Si nous renouvelons le bail pour une durée de 50 ou 60 ans, nous pourrions augmenter le canon à une valeur de 8 à 10 000 euros par an. Ce qui nous permettrait de ne pas impacter durablement nos finances et capacités d'emprunt."

Et pour cause : l’achat du bâtiment et la réalisation des travaux indispensables à l’installation des services administratifs et du CPAS coûterait plusieurs millions d’euros. "Un montage financier ne se fait pas du jour au lendemain, c’est un jeu de domino à construire. Il faudrait par exemple envisager de se séparer de certains biens, propriétés de la commune, qui coûtent sans rien rapporter." La possibilité d’un partenariat public-privé pourrait également être étudiée.

"Mais nous ne sommes pas particulièrement intéressés par l’idée d’inclure du logement au projet, qui concerne l’administration et l’enseignement fondamental." Car l’actuelle école communale de Givry fait partie intégrante du projet pensé par la majorité. "Nous souhaiterions également y adjoindre du pré-gardiennat. Cela nous parait indispensable pour répondre à l’augmentation du nombre d’habitants sur l’entité de Givry", ajoute David Volant.

Bref, à ce stade, rien n’est fait. La prochaine étape importante sera de disposer de l’étude de faisabilité et d’ainsi espérer y voir plus clair. La majorité a en tout cas toujours l’espoir de déposer la première pierre avant la fin de la mandature.