C’est une intervention qui restera malheureusement dans les esprits de l’équipe du refuge 4 Balzanes. Ce lundi soir, celle-ci était appelée pour intervenir en urgence dans la région de Sirault, où une vache agonisait au fin fond d’une prairie. Les bénévoles ne s’attendaient cependant pas à une telle scène d’horreur.

"Une vache était allongée sur le sol, la tête dans une mare de boue. L’animal était à bout de souffle, totalement frigorifié et épuisé. Nous ne savons pas depuis quand elle gisait à cet endroit mais au vu du trou qu’elle a creusé dans le sol avec ses pattes et sa tête, il est facile de penser que cela faisait plusieurs jours qu’elle se débattait dans cette misère", explique-t-on du côté du refuge.

Pour accéder à l’animal, les policiers n’ont pas eu d’autre choix que de demander aux voisins de laisser l’accès via leur prairie, les propriétaires du pauvre animal ayant visiblement refusé d’ouvrir la porte aux agents et aux bénévoles. Une fois auprès de la vache, les équipes ont paré au plus pressé : sortir sa tête de la boue et déplacer l’animal de quelques mètres pour permettre les premiers soins.

"Avec l’aide des personnes présentes sur place, des couvertures de survies sont placées sur cette pauvre vache pour tenter de la réchauffer. Premier constat : ce pauvre animal est en totale hypothermie. Ses jambes sont rigidifiées et son pouls est quasi inexistant. Après un examen complet, le vétérinaire et notre équipe prennent la triste décision d’abréger les souffrances de ce pauvre animal. Cette finalité représente pour toutes les personnes sur place un véritable échec et une incompréhension totale."

Plus encore lorsque l’on sait que ce n’est pas la première fois que les équipes interviennent dans cette même prairie. En mars dernier, elles étaient intervenues pour sortir de l’enfer des moutons. Certains avaient été découverts morts sur place. Le refuge n’entend pas en rester là et annonce qu’il se constituera partie civile. Une plainte a été déposée et des poursuites seront engagées à l’encontre des propriétaires-tortionnaires.