Les communes de Dour, Honnelles et Hensies avaient déjà marqué leur intérêt. Celle de Quiévrain pourrait suivre.

Ce n’est un secret pour personne, la commune de Boussu ambitionne de créer une nouvelle piscine depuis plusieurs années maintenant. Pour mener à bien ce projet d’envergure, des partenaires publics et privés doivent tout de même être trouvés afin d’aider au financement des dix millions d’euros nécessaires à sa création. Une rencontre devrait d’ailleurs avoir lieu en ce sens à la fin du mois de mars pour rediscuter des partenariats possibles.

La crise sanitaire n’a évidemment pas aidé à faire avancer le projet. Les discussions étaient mises en stand-by pendant de nombreux mois et la crise a largement impacté les finances des communes. Jean-Claude Debiève, bourgmestre de Boussu, n’est cependant pas resté les bras croisés. "Je vais revoir les communes concernées d’ici la fin du mois afin d’y voir plus clair sur le projet", indique-t-il. "J’ai également cherché de nouveaux partenaires afin de pouvoir prendre en charge les coûts plus importants que prévus."

Un accord avait en effet été trouvé avec le ministre Jean-Luc Crucke qui avait fait une promesse verbale de subside à hauteur de 70 % des dix millions nécessaires pour faire sortir une nouvelle piscine de terre. Finalement, ce subside ne concernera que trois des dix millions. Un coup dur pour les plans du bourgmestre de Boussu qui se veut tout de même optimiste.

"Je garde espoir de trouver une issue favorable à ce dossier. Je sais que la crise sanitaire ne nous a pas aidés mais je continue de trouver des investisseurs privés qui pourront nous aider à financer cette nouvelle piscine. Nous en saurons plus d’ici la fin du mois", conclut-il.

S’il aboutit, le projet présentera de nombreux intérêts pour la région qui ne dispose pas d’infrastructure de la sorte. Les habitants sont pour le moment obligés de se rendre à Colfontaine, Saint-Ghislain ou Mons pour trouver une piscine. La rencontre prévue en fin du mois s’annonce donc cruciale.