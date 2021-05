L’annulation répétée des événements et représentations a été un coup dur pour l’ensemble du secteur culturel. Le collectif Tous-en-Scène n’a pas été épargné. Pour mettre un peu de beurre dans les épinards et, surtout, concrétiser la construction et l’aménagement d’une nouvelle salle de spectacle de près de 300 places au sein de la Halle aux Grains de Givry, ce dernier a mis la main à l’aiguille. Plus ou moins.

Le collectif a en effet lancé sa propre boutique en ligne, sur laquelle il vend des produits estampillés du slogan "La danse est essentielle". Le logo, créé il y a quelques mois par le secrétaire du collectif, Nicolas Dupont, reprend cinq citations qui rappellent que la danse a toujours été essentielle. "Il est ici décliné sur des t-shirts, des sweats, des sacs, des masques sanitaires, des badges, ... Les bénéfices seront bien entendus utilisés pour financer les travaux de la Halle aux Grains", explique Nicolas Dupont.

Le projet de nouvelle salle de représentation avait été dévoilé en septembre 2020. Les travaux avaient quant à eux été officiellement lancés au printemps. Si tout se passe bien, elle devrait ouvrir ses portes en septembre 2022. "Cet espace de création et de diffusion permettra de présenter les activités de l'ASBL, d'accueillir d'autres créations artistiques et de proposer des projections cinématographiques", ajoute le secrétaire du collectif.

"Ce projet de près d'un million d'euro est financé en partie sur fonds propres, via des subsides privés, des subsides publics et des sponsors. Les 24% restants sont financés par des particuliers, grâce au crowdfunding (financement participatif qui permet de recevoir des contreparties), les dons avec déduction fiscale (via un compte de projet de la Fondation Roi Baudouin), et par l'achat de produits Jean&co (réalisés à base de jeans recyclés).'

Évidemment, le contexte sanitaire actuelle ne permet pas à l’auteur de projet d’avancer comme il l’entendrait. « L'ouverture des salles de spectacle permettrait également de financer une partie des travaux... D’où le lancement de la boutique en ligne. » Cette dernière est accessible via l’adresse www.halleauxgrains.be. L'espace d'accueil de la Halle aux Grains (64, rue du Moulin à 7041 Givry) est quant à lui ouvert chaque samedi de 9h30 à 13h00 afin que chacun puisse découvrir le projet, acheter des produits Jean&co et recevoir des informations sur les différentes formes de financement.