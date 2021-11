U.P.

Dans la nuit de samedi à dimanche, la zone de police Sylle et Dendre a organisé plusieurs dispositifs de contrôle. Et à la veille de la campagne Bob hivernale, le constat est plutôt tracassant...

En effet, sur la cinquantaine de conducteurs contrôlés, près de 20% conduisaient sous influence. 10 conducteurs roulaient sous influence d'alcool, dont quatre présentaient des taux suffisamment importants pour entraîner un retrait immédiat de permis de conduire pour chacun. Tout aussi interpellant, deux conducteurs étaient sous influence de produits stupéfiants. Ceux-ci se sont également vu retirer leur permis.

Par ailleurs, des petites quantités de marihuana ainsi qu'un coup de poing américain ont été saisis. Une personne a également été trouvée en possession d'une importante somme d'argent en liquide. Elle est suspectée de ne pas avoir respecté les limitations aux paiements et dons en espèce et devra s'en expliquer. Le montant payable en espèces est limité à un maximum de 3000 euros.

La zone de police Sylle et Dendre, qui regroupe les communes de Jurbise, Lens, Brugelette, Silly, Chièvres et Enghien, continuera ses contrôles dans les prochaines semaines et lance un appel: