Malgré le confinement, la nuit n'a pas été de tout repos pour la police boraine durant la nuit du réveillon de Nouvel An. Pas de lockdown party constatée dans le Borinage, mais les forces de l'ordre ont reçu une dizaine d'appels pour tapages et feux d'artifice. Des PV ont été rédigés dans la foulée.

L'abus d'alcool a également marqué la nuit. Peu avant six heures, un homme ivre a ainsi été arrêté à la Cité de la Croix Rouge. Il était armé… d'un sabre! Plus tôt dans la nuit, un individu a agressé des policiers devant l'hôtel de police. Sa présence intrigante avait été repérée par les caméras de surveillance. Lorsque des agents sont allés à sa rencontre pour savoir pourquoi il trainait à 1h du matin devant le commissariat, l'individu, déjà connu des services de police, a insulté les policiers et s'est montré violent. Deux agents ont été blessés.

Un accident grave est également survenu à la rue de la Forêt à Frameries. Le conducteur d'une moto a percuté un véhicule en stationnement. Le motard seul en cause est sérieusement blessé.