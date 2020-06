Aucune décision n'avait été prise par rapport à ce point lors du dernier conseil, organisé le 22 juin.

Début juin, la ville de Saint-Ghislain dévoilait son plan de relance pour soutenir les secteurs les plus durement touchés par la crise. Ainsi, on apprenait qu’une prime unique de 4000 euros pourrait être octroyée aux commerces fermés durant la pandémie tandis que du côté des cafés et restaurants, celle-ci s’élèverait à 6000 euros. Si la mesure peut être saluée de tous, sa mise en œuvre semble faire débat.

Ce dernier ne s’est pas ailleurs pas limité aux murs de la salle du conseil communal puisque sur la toile, majorité et opposition continuent de s’affronter sur la question. "Le bourgmestre a avoué qu’il ne souhaitait pas approuver notre proposition, qui visait à accorder cette aide à tous les commerçants et indépendants saint-ghislainois impactés par la crise sanitaire, mais uniquement à ceux ayant bénéficié de la prime unique de 5000 euros de la Région wallonne en début de crise", explique Pascal Baurain, chef de file d’Osons!

"Tant pis donc pour tous les autres, que la première liste de la région wallonne avait oublié. Le bourgmestre a également répété par moins de deux fois qu’il estimait qu’il n’y avait pas urgence à statuer sur l’octroi de ces aides régionales, qui dépendant d’une décision communale. Encore une fois, il est manifestement à 1000 lieues des réalités du terrain et de ses administrés." Le débat s’imposera une nouvelle fois ce lundi 6 juillet, dans le cadre d’un nouveau conseil communal.

"Les critères ont été arrêtés par le collège communal, ils seront présentés en séance ce 6 juillet", confirme Daniel Olivier. "Une fois encore, monsieur Baurain est dans la manipulation : je n’ai pas dit qu’il n’y avait pas urgence à octroyer ces aides aux commerçants, nous comprenons leur impatience et leur souhait d’en profiter le plus rapidement possible. Mais nous étions nous-mêmes dans l’attente de la circulation de la Région wallonne, qui est finalement tombée le jour-même du dernier conseil."

Une circulaire qui devait notamment aider les communes à trancher sur le mode de financement de ces aides financières exceptionnelles. À Saint-Ghislain, c’est finalement principalement par emprunts qu’elles seront financées. "Nous nous basons sur la circulaire de la Région wallonne, ce qui a l’air de déplaire à l’opposition. De notre côté, nous estimons que l’on ne peut pas relancer une activité qui n’a pas été interrompue. Tous les commerçants et indépendants n’en profiteront donc pas, c’est vrai. Une dizaine de critères seront pris en compte et chaque demande sera analysée."

Il s’agira donc davantage d’une analyse cas par cas. Selon les premières estimations, entre 250 et 300 commerces devraient y être éligibles et devraient donc en profiter.