L’action se voulait avant tout symbolique. Ce lundi, pour envoyer un signal fort aux autorités et remettre un peu d’argent dans des caisses désespérément vides, les gérants du café Le Kilo, situé à Givry, ont proposé à leurs clients un service "take a drink" grâce auquel ils repartaient avec des bières trappistes et un paquet de chips contre un paiement de 12 euros. D’abord menacés d’une amende de 4000 euros, les gérants sont aujourd’hui plus sereins : il n’en sera rien. C’est en tout cas ce qu’il ressort d’un échange avec la zone de police Mons-Quévy.

"Nous avons été rappelés ce lundi en milieu d’après-midi par la police, qui nous a précisé que nous n’avions rien fait d’illégal", explique Florent Pasolli. "Toutes les règles sanitaires ont été respectées mais la police a visiblement eu peur de l’engouement suscité par l’opération. Il est vrai que notre publication a été massivement consultée et partagée. Ce qui a visiblement posé un problème, dans un premier temps, c’est que nous n’avions pas demandé d’autorisation."

Si cette opération "take a drink" devait être réorganisée à l’avenir, les gérants l’assurent, ils prendraient contact avec la commune et avec la zone de police afin d’introduire une demande de manifestation en bonne et dû forme. "Le fait de ne pas risquer d’amende nous soulage, bien sûr, mais nous étions déterminés, nous n’aurions rien lâcher, quitte à en payer le prix. Aujourd’hui, nous nous montrons plutôt pessimistes… Nous n’avons pas l’impression que nous pourrons bientôt rouvrir."

La survie de l’établissement, ouvert en septembre 2019, est pourtant en jeu. "Nous sommes en train de puiser dans nos dernières ressources. L’action de ce lundi va nous permettre d’absorber une partie des charges de ce mois-ci mais ne nous permettra pas de tenir encore plusieurs mois. Nous estimons que si une réouverture n’est pas annoncée rapidement, dans deux mois au maximum, nous mettrons la clé sous le paillasson."

Une réalité qui est malheureusement partagée par bon nombre de travailleurs du secteur de l’horeca. "Les confinements successifs ne nous ont pas permis de nous assurer une trésorerie confortable alors que notre activité est récente", assure encore Florent Pasolli. Rappelons que ce 5 février, une manifestation réunissant les représentants du secteur de l’horeca sera organisée dans différentes communes wallonnes afin de mettre la pression sur le gouvernement et réclamer de nouvelles aides en plus d’une perspective claire de réouverture.