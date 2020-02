Des briques ont été jetées et des voitures abimées mais aucun coup de feu n'a été tiré.

On en sait un peu plus sur ce qu’il s’est passé ce vendredi soir, rue de Monsville à Quaregnon. Plusieurs riverains et témoins rapportaient des scènes de violence, certains d’entre eux allant jusqu’à évoquer des coups de feu. Ce samedi, le bourgmestre de Quaregnon, a pu faire le point avec la zone de police boraine et remettre l’église au milieu du village.

"Je ne minimise absolument pas ce qu’il s’est passé. Les faits sont graves et une enquête est bien entendu ouverte pour faire toute la lumière sur cette histoire", insiste-il d’emblée. "Il était environ 19H30 lorsque des jeunes ont commencé à caillasser une habitation de la rue de Monsville. Des cailloux et des briques ont été lancés, des voitures ont été endommagées."

Rapidement appelée, la police est intervenue en nombre. "Un rassemblement d’une vingtaine ou une trentaine de personnes s’était formé. Des contrôles d’identité ont été effectués mais toutes les personnes présentes étaient étrangères aux faits. Les quatre protagonistes, tous mineurs d’âge, avaient déjà quitté les lieux." La foule a quant à elle été dispersée en quelques minutes seulement par les forces de l’ordre.

À ce stade, aucune interpellation n’a donc été effectuée. "Contrairement à ce qui a pu être dit, aucun coup de feu n’a été tiré. Nous savons cependant que l’un des jeunes était muni d’un revolver à billes. » Une heure après les faits, la police était informée de la présence de quelques jeunes aux urgences. « L’un d’eux était blessé et nécessitait des soins. La police a ainsi pu identifier les quatre individus impliqués."

Mineurs, ceux-ci n’ont pas été interpellés. Ils devront être entendus très prochainement sur le déroulement des faits de vendredi soir. "Pourquoi ce rassemblement, pourquoi cette habitation prise pour cible ? Il y a encore de nombreuses interrogations. L’enquête va se poursuivre et une communication conjointe ville-police est prévue afin de calmer les choses car les proportions prises par cette histoire sont assez folles."

L’identité des mineurs n’a bien sûr pas été révélée. On ignore également si ceux-ci sont déjà connus des services de police. Leur intervention vendredi aura en tout cas semé la pagaille et l’inquiétude.