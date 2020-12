De nombreux citoyens espéraient que le dossier soit clos. C’est pourtant reparti pour un tour puisque la société Luminus a décidé d’introduire un recours à la suite du refus, par la Région wallonne, d’octroyer un permis unique en vue de construire et d’exploiter six éoliennes sur les territoires de Mons et de Frameries, le long du R5. Le recours est consultable depuis le 4 décembre et le restera jusqu’au 24 décembre prochain.

Les fonctionnaires technique et délégué de la Région wallonne avaient statué sur la demande introduite par Luminus le 9 octobre dernier. Ils avaient donc suivi la position de plusieurs intervenants, qui ne rendaient qu’un avis consultatif. La ville de Mons avait ainsi dit non afin de protéger le site de la Malogne. Du côté de Quévy, c’est pour éviter une nuisance visuelle qu’un avis négatif avait été remis. À Frameries, le collège avait dit oui, mais sous conditions seulement.