Alors que beaucoup espéraient que ce début d’année soit enfin plus positif d’un point de vue sanitaire, les annulations d’événement se multiplient, au grand désespoir, notamment, des amoureux du carnaval. Une bonne nouvelle vient cependant de tomber du côté de la commune de Quévy. À l’issue d’une réunion qui s’est tenue ce lundi soir, les autorités locales ont décidé non pas d’annuler les festivités de Givry mais de les reporter.

Le carnaval aurait initialement dû se tenir du 21 au 23 mars. Il sera finalement organisé les 22, 23 et 24 mai prochain." La réunion a rassemblé les associations carnavalesques, avec qui nous avons pu discuter ouvertement", précise Florence Lecompte (PS), bourgmestre. "Ce que nous souhaitons tous absolument éviter, c’est une annulation de dernière minute, comme nous l’avons connu en 2020. Nous nous étions retrouvés avec des kilos et des kilos d’orange."

Surtout, le risque de voir purement et simplement disparaitre le folklore local en cas de troisième annulation était grand. "Tout le monde nous l’a dit : le carnaval de Givry ne survivrait pas à une nouvelle annulation. Le report nous parait donc être la meilleure des solutions, même s’il n’est pas exclu que d’ici là, la situation sanitaire ait changé. Peut-être que selon le baromètre, on sera en code jaune et que l’on se dira que l’on aurait pu maintenir l’événement. Mais nous préférons jouer la prudence, autant que possible."

On l’a vu ces deux dernières années, obtenir des certitudes est mission impossible et se projeter est extrêmement compliqué. "Si la situation ressemble à celle des années précédentes, le contexte sanitaire sera plus favorable. Nous pouvons donc envisager les choses plus sereinement. Nous allons même pouvoir organiser le carnaval des enfants, le mardi après-midi. Il est de coutume que les enfants des écoles communales participent à un rondeau vers 15 heures et soient ensuite invités à une petite réception, accompagnés de leurs parents."

Si la volonté n’était bien sûr pas, initialement, d’envisager le pire, avoir un plan B rassure l’ensemble des intervenants des carnavals… Mais aussi des commerçants et des cafetiers. "Le carnaval représente 30% de leur chiffre d’affaires. Il n’est pas possible pour eux d’une fois encore être privés de ces rentrées financières. La proposition de report a été favorablement accueillie." Pour le carnaval de Bougnies en revanche, rien n’est encore décidé. Ce dernier est prévu le 18 avril prochain et l’espoir de bénéficier d’un code jaune n’est pas encore mort.