Après la pluie vient le beau temps… Les conditions climatiques de ces derniers mois ont permis à la nature de reprendre quelque peu ses droits. À Jurbise cependant, cela n’aura été que de courte durée puisque les équipes communales viennent d’entreprendre les travaux de fauchage. Du côté de l’opposition, on fulmine et on condamne ce calendrier, estimant que des zones de végétation ne présentant aucun danger pour la sécurité routière sont détruites.

"Faites ce que je dis, pas ce que je fais, cela pourrait être la devise de la majorité", estime-t-on du côté du groupe Alternative Citoyenne (AC). "Le 14 mai dernier, la commune communiquait joyeusement sur le démarrage de la quinzaine de l’abeille, mettant en avant l’importance des pollinisateurs et promettant la constitution de bandes enherbées. Quasi simultanément, cette même commune démarrait son chantier annuel de fauchage des bords de route."