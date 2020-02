Le conseiller de l'opposition campe sur ses positions.

Après un dépôt de plainte du président et du vice-président du Logis Saint-Ghislain, voilà que Pascal Baurain, chef de file de l’opposition dans la Cité de l’Ourse est pris pour cible par le SETca. Le syndicat lui reproche entre autre de confondre son rôle d’élu avec son métier d’avocat et insiste sur le fait que le personnel du Logis ne partage pas sa position.

Une sortie qui, finalement, ne surprend pas le conseiller de l’opposition. "Le SETca est décidément à la botte du PS local", lance-t-il. "Il est assez interpellant de constater que lorsque l’on souhaite d’une manière ou d’une autre illustrer certaines réalités, tout un arsenal est déployé pour faire taire." Rappelons que plusieurs vidéos ont été publiées sur Facebook par Pascal Baurain afin de "dénoncer la gestion politique" de la société immobilière et ses nombreux logements vides.

"Ce que je dénonce, ce sont les choix stratégiques et politiques de la majorité qui siège au conseil d’administration. Des décisions qui amènent à un important gaspillage de moyens financiers, immobiliers et humains. Aujourd’hui, on ne donne pas les moyens nécessaires au personnel pour faire son travail et aller au bout des choses. Ce sont les locataires et le personnel qui paient le prix fort de ces inepties."

Le SETca s’interroge par ailleurs sur le rôle des conseillers d’Osons ! au sein du C.A. du Logis. "Nous plaidons pour la bonne gouvernance. Nos conseillers sont loin de dire amen à tout. Nous plaidons d’ailleurs depuis de nombreuses années pour des visites plus régulières et systématiques des logements afin de s’assurer de leur bon entretien. C’est loin d’être le cas. Mais là encore, il s’agit de choix politiques."

Enfin, Pascal Baurain répond au SETca qui l’accuse de profiter de sa fonction d’avocat "à des fins politiques ou lucratives." "Pareille accusation est révélateur d’une profonde méconnaissance de la justice sociale. Les locataires sociaux bénéficient d’une aide juridique, tellement mal rémunérée car l’avocat n’est généralement pas payé ni même défrayé. Si le syndicat souhaite se rendre utile, qu’il limite donc pour une revalorisation de l’aide juridique. Il aidera ainsi les locataires."

Pascal Baurain n’envisage cependant aucune action dirigée contre le syndicat qui mènera "une action coup de poing" ce mercredi matin en centre-ville.