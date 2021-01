Comme pour de nombreux sports, la crise sanitaire a énormément bousculé le monde du karaté. Moins d’entraînements, annulations de compétitions et des rencontres virtuelles. Cependant, Pascal Joly, karatéka fête en ce début d’année 2021 ses 35 ans de pratique.

Durant son adolescence, Pascal Joly cherchait un sport à pratiquer. Dans son club quaregnonnais, il s’est alors découvert une passion pour les arts martiaux. Doucement, il a évolué. "J’ai passé les premiers grades de ceintures noires." Lorsqu’il est devenu indépendant, Pascal avait moins de temps à consacrer à sa passion. Il a finalement emménagé en face d’un nouveau club et a ainsi repris des cours.

© D.R.

"Après quelques années de pratiques, je m’ennuyais et je n’évoluais plus vraiment." Il a participé à des stages nationaux et internationaux pour découvrir d’autres techniques. C’est à ce moment qu’il rencontre son Senseï (son professeur) qui lui a beaucoup appris et lui a conseillé d’ouvrir son propre club. En 2009, Pascal Joly crée son club et le karaté devient alors une véritable passion. "C’est un deuxième métier pour moi". Il obtient même, en 2019, le titre de vice-champion d’Europe de Karaté Wado Kai.

De la compétition à la vie associative, Pascal Joly est très actif. Chaque année, il participe à une dizaine de compétitions avec ses élèves. "En plus d’un grade à passer dans un club, la compétition donne à mes élèves du mérite en plus." Il organise aussi diverses compétitions, dont une, au profit du Télévie, La Télévie Cup, un grand championnat de karaté qui réunit des athlètes belges. Tous les bénéfices récoltés durant cette journée sont directement reversés à l’association.

© D.R.

Au vu des conditions actuelles, le professeur d’arts martiaux s’est réinventé. Même s’il donne encore cours 2 fois par semaine aux plus jeunes de ses élèves, les adolescents et les adultes ne bénéficient pas de cette chance. Tous les dimanches, il organise donc une heure de cours en ligne en direct. Un moyen de garder des contacts avec eux et de ne pas perdre toute la pratique et les techniques.