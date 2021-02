Comme il n’y a pas de fumée sans feu, il n’y a pas de travaux sans désagréments. Les riverains voisins de la gare de Quaregnon devront prendre leur mal en patience puisqu’à partir de ce jeudi 4 février, Infrabel procédera à l’assainissement et au renouvellement des voies en gare de Quaregnon. Ces travaux sont nécessaires "pour garantir la sécurité du trafic ferroviaire et des voyageurs", précise le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire.

Les travaux seront menés en continu les week-ends du 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 février ainsi que les 6 et 7 mars prochain, et durant la nuit uniquement (22 heures-6 heures) les jeudi et vendredi 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 février ainsi que les 4 et 5 mars. Les conséquences de ce chantier sont multiples : citons des nuisances sonores et des vibrations liées à l’utilisation d’engins de chantier pour terrasser et ballaster, la présence et la circulation de véhicules à proximité du site, l’utilisation d’un train de travaux ou encore l’installation d’un éclairage artificiel.

Notons encore que la circulation routière ne sera pas perturbée mais que pour des raisons évidentes de sécurité, la circulation des trains ne sera pas assurée durant les week-ends précités. "Nous réalisons des travaux de nuit d’une part pour éviter de gêner la circulation ferroviaire et de devoir interrompre le trafic en journée", précise Infrabel. "Et d’autre part pour garantir la sécurité des travailleurs mobilisés sur nos chantiers."