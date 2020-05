Le bourgmestre de Frameries n'en tiendra cependant pas compte.

Les magasins ont rouvert leurs portes, les écoles s’apprêtent à en faire de même. La vie reprend petit à petit son cours, même si le covid-19 circule toujours. Pour lutter contre sa propagation, les scientifiques sont nombreux à recommander le port du masque. Fait étonnant, ce dernier n’est toujours pas obligatoire, à quelques exceptions près.

Dans les transports en commun par exemple, son port n’est pas discutable. Pour le reste, les citoyens ont toujours le choix. Du côté de Frameries, quelques voix s’élèvent pour le rendre obligatoire dans les lieux accessibles au public. Mauragne Hogne, à l’auteur de la pétition et par ailleurs conseillère de l’opposition Be Frameries, demande ainsi aux autorités communales de l’imposer dans les magasins, les guichets des administrations publiques et les espaces confinés publics.

Une disposition qui a déjà été prise par les bourgmestres des quatre communes des Hauts-Pays, à savoir Dour, Hensies, Honnelles et Quiévrain. Mais qui ne devrait pas faire effet boule de neige dans le borinage. "Nous vivons une crise grave, mondiale et inédite", rappelle Jean-Marc Dupont (PS), bourgmestre de Frameries. "Mais le rôle des communes dans cette crise est de veiller au respect des mesures édictées par le conseil national de sécurité, et donc le gouvernement fédéral."

C’est donc sur les recommandations de ce dernier que la majorité s’appuie. "Pour être efficace, il faut que les mesures prises soient appliquées sur l’ensemble du territoire belge. Le virus n’a pas de frontière. Quel intérêt donc d’imposer le masque à Frameries si Quaregnon ne suit pas, par exemple ? Ce n’est pas à l’échelle d’une ou deux communes qu’il faut prendre ce genre de décisions."

Et le maïeur de poursuivre : "Nous faisons confiance aux experts et nous nous en tenons à ce que le Fédéral décide. Si demain, il impose le port du masque, nous veillerons à ce que la mesure soit respectée. Je ne dis pas que sur le fond, la proposition n’a pas de sens. Mais il faut de la cohérence et une ligne de conduite identique. C’est d’ailleurs ce que tous les bourgmestres du Hainaut avaient demandé auprès du gouverneur en début de crise."

Bref, la pétition signée par 110 personnes ne devrait pas pousser le Framerisois à suivre ses homologues des Hauts-Pays. Les discussions entre bourgmestres du Borinage (Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon et Saint-Ghislain) ne semblent d’ailleurs pas être allées en ce sens pour l’instant.