Sa disparition devrait, à n’en pas douter, marquer plus d’un Boussutois. Pierre Urbain, ancien directeur général de la commune boraine, est en effet décédé. Sur demande de l’actuel bourgmestre, Jean-Claude Debiève (PS), ce dernier avait repris ses fonctions à Boussu en septembre 2020 en tant que collaborateur. Officiellement retraité, il travaillait à raison de 19 heures par semaine et assurait un rôle de coordinateur entre le maïeur et les deux directeurs généraux faisant fonction.

Affaibli ces derniers temps, Pierre Urbain vient donc de tirer sa révérence. Le parcours professionnel de l’homme avait été particulièrement mouvementé. Après son passage à Boussu, il avait été directeur général de la ville de Mons mais avait connu de nombreux déboires judiciaires et avait de ce fait été suspendu par la ville en 2013. Aux côtés de plusieurs autres personnes, il avait été inculpé d’abus de confiance, de participation à une organisation criminelle et d’infractions à la législation sur l’intermédiation bancaire.

Une peine d’un mois de prison avec sursis avait finalement été prononcée à son encontre en mars 2019 par le tribunal correctionnel de Mons. Il avait été reconnu coupable d’avoir détourné des tableaux au préjudice d’une vieille dame dont il avait l’administration provisoire. Pour le reste, le tribunal avait prononcé des acquittements ou constaté la prescription des faits.

En dehors de ses fonctions professionnelles, Pierre Urbain était aussi et surtout très attaché au club de football des Francs Borains. Ce dernier a publié à un message d’hommage ce mardi matin. "Une icône des coulisses. Les Francs Borains ont perdu un supporter acharné, un dirigeant de longue durée, un homme efficace de l'ombre", écrit le club sur sa page Facebook. "L'épopée de 85, il y était déjà comme supporter déjà influent. Les Larmes aux yeux à Saint-Charles lors d'un quart de finale de folie contre Seraing. Depuis, il était avec nous, en semaine comme chaque samedi ou dimanche."

"(…) Il a servi le club, sa "maîtresse", en interne comme dirigeant comme vers l'externe pour harmoniser son club et sa ville, ses deux coups de cœur permanents. A domicile comme en déplacement, au comité directeur ou comme simple dirigeant, il a servi la bonne cause franc boraine. (…) Son intelligence humaine a fait grandir le club, désamorcé les conflits, réconcilié les points de vue, rapatrié les compétences. Pour tout cela et bien plus encore, Pierre mérite sa statue virtuelle. On la poserait à mi-chemin entre Saint-Charles et Vedette. 40 ans de service inconditionnel. Ça se fête ou pleure. Sincères condoléances à ses proches."

Les autorités communales boussutoises n'ont pas encore réagi officiellement.