Des tentes de fortune installées au milieu des arbres, quelques matelas et couvertures…

Voilà ce que l’on peut trouver dans un bosquet situé à quelques dizaines de mètres de l’aire autoroutière de Thieu (E19/E42). Là-bas, chaque nuit ou presque, un groupe de migrants de transit tentent de monter à bord de camions pour se rapprocher de leur but ultime : l’Angleterre.

Venus principalement d’Eythtrée pour fuir la dictature, ces réfugiés arrivent d’Afrique via l’Italie puis viennent jusqu’à Bruxelles avant de tenter de se rapprocher de l’Outre-Manche via les poids lourds.

C’est pour cette raison qu’ils ont jeté leur dévolu sur l’aire de Thieu et son autoroute fréquentée de camions qui se dirigent vers la France. Ce sont ainsi plus de 60 migrants qui se sont succédé en 2020. Dont la plupart sont parvenus à rejoindre la Grande-Bretagne.

Une trentaine ont touché au but plus tôt dans l’année tandis que seize autres y sont parvenus, il y a deux semaines. "Il en reste une quinzaine qui fréquentent encore le camp dans ce bosquet", confie Grégory Lucas, un habitant du Roeulx qui œuvre bénévolement pour venir en aide à ces migrants. "En réalité, ils sont logés au château de Thieusies (Soignies) et sont nourris grâce à des bénévoles et des dons. Puis ils se rendent en soirée jusqu’au camp pour tenter leur chance."

En cas d’échec (ce qui est le cas la plupart du temps), certains décident de dormir dans les tentes sur place jusqu’au lendemain matin tandis que d’autres rentrent à pied jusqu’à Thieusies durant la nuit. "En général, un bénévole de notre groupe effectue un trajet le matin en voiture entre le camp et Thieusies pour en ramener certains. En soirée par contre, nous les amenons tous depuis Thieusies jusqu’au camp."

Cette année particulière a inévitablement été plus compliquée. "Il y a très peu de camions pour le moment", explique Grégory Lucas. "Par ailleurs, les différents confinements ont aussi réduit le nombre de camions qui circulent. De mars à juillet, ils ne tentaient d’ailleurs plus leur chance. Mais ça se passe bien avec eux, ils sont très respectueux. Par contre, certaines personnes sont venues dégrader leurs tentes récemment", déplore le bénévole.