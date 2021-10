Le mois d’octobre était rose dans de nombreuses communes de Mons-Borinage. Celle de Dour n’y faisait pas exception et participait également à la campagne de prévention au dépistage du cancer du sein ce dimanche. Une marche y était organisée, sous l’impulsion de Catia Pompilii, atteinte du cancer du sein. Cette dernière ne pensait d’ailleurs pas que l’événement permettrait de réunir 660 personnes et récolter plus de 11 000 euros.

Catia Pompilii ne s’attendait pas à voir autant de citoyens se mobiliser pour la bonne cause. "Plusieurs personnes m’avaient contactée afin de manifester leur envie de courir pour moi à l’occasion de la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, mise en place par Think Pink", indique Catia Pompilii. "Plusieurs publications ont alors été partagées sur Facebook et de là, tout s’est enchaîné. J’espérais voir une cinquantaine de personnes et récolter 1 000 euros pour Think Pink. Finalement, plus de 660 citoyens ont participé à l’événement et plus de 11 000 euros ont été récoltés. C’était vraiment incroyable."

Cette mobilisation a également permis de montrer, aux personnes atteintes du cancer du sein, dont Catia Pompilii, qu’elles ne sont pas seules. "Les personnes atteintes par la maladie ont pu voir qu’elles étaient soutenues par de nombreux autres citoyens", poursuit Catia Pompilii. "Nous voulions vraiment rappeler l’importance de faire le dépistage du cancer du sein. De nombreuses femmes m’ont d’ailleurs indiqué avoir réalisé une mammographie à l’issue de l’événement. J’étais donc très fière et touchée d’avoir pu contribuer à la bonne cause."

Rien que d’en parler, Catia Pompilii est encore submergée par l’émotion. "Quand je regarde les photos de l’événement, je ne peux retenir mes larmes", confie Catia Pompilii. "Je ne trouve d’ailleurs pas les mots pour remercier l’ensemble des participants présents ce dimanche. Ils m’ont donné la motivation de me battre contre la maladie. De nombreux autres projets sont également nés de cette mobilisation incroyable. J’envisage, en effet, de faire de Dour une ville rose pour le mois d’octobre 2022. J’aimerais également que davantage d’activités soient organisées tout au long du mois. Il ne reste plus qu’à voir si la santé me permettra de mettre tout cela en place."