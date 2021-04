La N552 est amenée à faire peau neuve entre les échangeurs de Dour et Hautrage. La Sofico annonce en effet un chantier de réhabilitation du tronçon de 4 kilomètres, dans les deux sens. Les travaux commenceront le 12 avril et se dérouleront en deux phases afin de réduire l'impact sur le trafic.

La première s'étendra du 12 avril au 7 mai et partira du carrefour formé par la N552 avec la rue du Sardon jusqu'à celui formé avec la rue du Petit Crépin. Durant toute cette phase, une voie sera conservée par sens sur ce tronçon de 1,5 kilomètre. "Pour les usagers circulant sur les voiries latérales à la N552 (rue du Sardon, rue du Fayt, chaussée de Belle-Vue et rue du Petit Crépin), une déviation locale sera mise en place.

Les usagers circulant sur l’E19/A7 en venant de Mons ne pourront pas emprunter la sortie n°26 « Dour » pendant l’entièreté de cette phase et seront déviés via l’E42/A16 – sortie Pommeroeul", indique la Sofico.

De plus, du 12 au 23 avril, lors des travaux sur les voies accueillant habituellement la circulation de Dour vers Hautrage, l’accès à l’autoroute E19/A7 en direction de Mons sera fermé pour les usagers circulant sur la N552.Une déviation sera mise en place via l’E42/A16 – accès Pommeroeul. Quant aux usagers circulant sur la N552, en provenance de Dour, et souhaitant emprunter l’accès E19/A7 « Hensies » vers la France, ils devront y accéder via la N554.

Ensuite, du 26 avril au 7 mai, lors des travaux sur les voies accueillant habituellement la circulation de Hautrage vers Dour, d'autres déviations seront mises en place. Les usagers circulant sur la N552 et souhaitant emprunter l’accès E19/A7 « Hensies » vers la France seront déviés via l’E42/A16 – échangeur de Pommeroeul et l’E19/A7 – échangeur de Saint-Ghislain. Pour les usagers circulant sur l’E19/A7 en provenance de la France, la sortie n°26 « Dour » sera fermée à la circulation, mais une déviation sera mise en place via l'E19/A7 à l'échangeur de Saint-Ghislain. Les usagers en provenance de Hautrage ne pourront pas accéder directement à l’autoroute E19/A7 en direction de Mons. Ils seront invités poursuivre sur la N552 jusqu’au prochain rond-point pour y faire demi-tour.

À noter que la deuxième phase du chantier, prévue du 12 avril au 7 mai entraînera elle aussi son lot de déviations. Mais la Sofico en communiquera les modalités pratiques plus tard. Cette deuxième phase portera sur un tronçon de 2,5 kilomètres compris entre le carrefour de la N552 avec la rue du Petit Crépin et celui formé avec la rue de Malenroye.