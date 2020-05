Au total, 19 parcs à conteneurs seront accessibles.

Depuis deux semaines, plusieurs parcs à conteneurs de la zone Hygea ont rouvert leurs portes. Ils étaient initialement au nombre de 11 sur un total de 22 sites dans la région de Mons et du Centre. Mais dès ce mercredi 6 mai, ce sont 19 recypars qui seront à nouveau accessibles, dont ceux de Honnelles, Quiévrain ou Ecaussinnes. Seuls les recyparcs de Quévy, Cuesmes et Wasmuël restent fermés jusqu’à nouvel ordre.

En plus des déchets verts déjà autorisés, ces 19 parcs à conteneurs permettront désormais de déposer les papiers-cartons, les bois ainsi que les inertes (gravats, briquaillons, cailloux, briques et pierres, tuiles, carrelages, etc.). Notons que les terres sont uniquement acceptées dans les recyparcs de Baudour, Boussu, Colfontaine, Dour, Erquelinnes, Honnelles, Frameries, Quiévrain, Jurbise et Jemappes. En fonction du respect des mesures par les citoyens, de la disponibilité des effectifs Hygea et des centres de traitement des déchets, d’autres types de déchets pourront par la suite être progressivement autorisés.

Evidemment, des mesures strictes sont imposées dans ces différents sites. Les visites sont limitées à un seul passage par semaine et par ménage. Les citoyens qui se rendent au recyparc doivent impérativement porter un masque, sans quoi, ils se verront refuser l’accès. Il est demandé de ne pas s’attarder sur les sites et de respecter en tout temps, la distanciation sociale de 1,50 m.

Le respect des différentes règles et mesures de sécurité est déjà contrôlé dans la file d’attente. Les citoyens qui ne les respectent pas ne pourront pas accéder au recyparc et sont invités à faire demi-tour. Les citoyens doivent impérativement rester dans leur véhicule que ce soit dans la file d’attente ou à l’accueil, vitres fermées. Le nombre de personnes par véhicule est limité à deux maximum.

Le nombre de voitures présentes à l’intérieur du recyparc sera limité selon le nombre de conteneurs disponibles. Pour le dépôt des déchets, une seule voiture peut être présente par conteneur. Aucun matériel de type pelle, brosse, etc. n’est mis à disposition des citoyens par Hygea. Les citoyens doivent dès lors se munir de leurs propres outils et en aucun cas, ceux-ci ne peuvent être prêtés à d’autres usagers présents dans le recyparc.

Notons enfin que, afin d’assurer le respect de ces mesures de sécurité, Hygea a demandé et obtenu le soutien des autorités communales à travers la mise à disposition de représentants de l’autorité communale à l’entrée de chacun des 19 recyparcs.

La liste des recyparcs ouverts (de 9 à 17h et du mardi au vendredi) :