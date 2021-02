Le week-end a été chargé pour la police boraine. Dans la nuit de samedi à dimanche, la brigade anti-criminalité (BAC) a mené plusieurs contrôles visant le commerce de stupéfiants. Organisés par la police fédérale, l'opération engageait neuf policiers. Au total, ce sont trente véhicules qui ont été contrôlés, dont plus de soixante personnes.

Les policiers de la BAC ont délivré huit PV : un pour commerce de stupéfiants, qui fait d'ailleurs l'objet d'une enquête, et sept autres pour non-respect des mesures sanitaires. Un automobiliste, sous l'influence de stupéfiant, a lui été privé de son permis de conduire pour 15 jours. Trois heures ont également été ajoutées, après vérification de son taux d'alcoolémie. Dans la soirée, les policiers ont sanctionné d'autres automobilistes pour des faits comme défaut à l'assurance et contrôle technique périmé.

Une autre opération était organisée ce week end, à destination d'un autre public. Ce samedi après-midi, la police boraine a également aidé la Région wallonne, dans le cadre de contrôle dans des commerces. Plusieurs services y étaient engagés : Le SER, les services de proximité, le bureau d'investigation judiciaire ainsi que le service environnement. En collaboration avec l'AFSCA, les douanes et l'ONEM, neufs commerces ont été contrôlés. Trois exploitants ont été contraints de fermer leur établissement. Par ailleurs, l'AFSCA a dressé quatre PV pour étiquetage non conforme des denrées et non-respect des températures de conservation des aliments.