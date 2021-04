La soirée a été chargée pour les policiers de la BAC de la zone de police boraine. Dans la nuit de samedi à dimanche, de nombreux contrôles sur les communes de la zone ont été orchestrés par la brigade anticriminalité. L’objectif était double. À la fois veillé au respect des mesures covid notamment contre les rassemblements, mais également au respect de l’ordre public pour les tapages nocturnes ou la conduite dangereuse.

Dans la nuit, les équipes repèrent deux mobylettes et un quad roulant phares éteints. Les policiers décident alors de contrôler les individus, mais l’un d’entre eux essaie de prendre la fuite au volant d’une moto démunie de plaque. L’homme devient rapidement virulent et agressif envers les policiers. Il est immédiatement arrêté, et refuse de donner son identité aux équipes.

Après vérification dans les bases de données, les policiers découvrent que l’individu est connu des services de police, notamment dans un dossier de coups et blessures. De plus, l’homme ne détient pas de permis de conduire. Un PV d’arrestation a donc été dressé, pour défaut d’assurance, défaut de permis, stupéfiants au volant, rébellion. La police ajoute également à la liste, déjà bien fournie, "dégradation" puisque le jeune homme a endommagé un véhicule lors de sa rébellion.

À partir de samedi 17h jusqu’au dimanche à 1h du matin, ce sont dix policiers du service BAC qui ont été mobilisés. Une vingtaine de véhicules ont été contrôlés, avec au total 44 personnes. Les fouilles ont permis de découvrir une détention de stupéfiants. Un autre automobiliste a lui été sanctionné d’un retrait de permis pour une période de 15 jours pour drogue au volant.

Cette soirée, huit PV judiciaires ont été dressés, dont deux pour consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique et deux défauts d’assurances. Les policiers ont également immobilisé deux véhicules pour conduite sans permis de conduire, dont l’un était d’ailleurs signalé volé en France.

Les policiers de la BAC patrouillent chaque jour, afin de lutter contre la délinquance en tout genre.