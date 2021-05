La police lutte tous les jours contre l’insécurité et les incivilités. Récemment, les zones de police de la région du Mons-Borinage ont progressivement développé leur réseau de vidéosurveillance. Pour celle des Hauts-Pays, 44 caméras urbaines et 6 caméras fixes temporaires scrutent l’espace public 24h/24, 7j/7. "Certaines peuvent être déplacées en vue de viser des zones propices aux incivilités ou lors de rassemblements, par exemple", ajoute la zone. "Tout type de délit peut être constaté : vol, vandalisme, délinquance environnementale, infraction de roulage ou stationnement, non-respect des règles covid, etc."

En fonctionnement depuis le mois de février de cette année, le système a prouvé son efficacité. En matière d’arrêts et stationnements, ce sont 407 PV SAC qui ont été transmis au fonctionnaire sanctionnateur provincial. Environ 100 autres PV en matière d’infractions mixtes judiciaires et administratifs s’ajoutent à la liste. Au total, plus de 500 PV ont été transmis avec le système de vidéosurveillance de la police des Hauts-Pays, et les constats sur le terrain.

Rien qu’au mois d’avril, 15 auteurs ont été identifiés sur seulement neuf jours de surveillances, grâce aux caméras fixes temporaires. À Hensies, six personnes ont été repérées pour délinquance environnementale, et cinq à Honnelles. Le village où quatre auteurs de miction sur voie publique ont eux aussi été identifiés.

Ces dispositifs s’inscrivent dans le cadre du plan zonal de sécurité 2020-2025 "dont l’une des priorités est la lutte contre la criminalité dérangeante ou générant un sentiment d’insécurité." À bon entendeur…