En octobre dernier, la commune de Frameries apprenait que la procédure introduite auprès de la Région wallonne afin de procéder à une modification du plan de secteur et ainsi empêcher l’implantation du groupe Clarebout était caduque, cette dernière n’ayant pas répondu dans le délai imparti. La nouvelle avait provoqué l’incompréhension des riverains mobilisés contre le projet du groupe flamand, mais aussi auprès du bourgmestre de Frameries.

En commission, le député framerisois Manu Disabato (Ecolo) a interpellé le ministre de l’aménagement du territoire, Willy Borsus (MR) afin de tirer l’histoire au clair. "Où ce situe l’erreur, au niveau communal ou au niveau de l’administration wallonne ? Pourquoi la commune n’aurait-elle pas répondu dans les 90 jours comme prévu par la procédure ? L’administration vous a-t-elle remis un avis un avis officiel sur cette demande de modification du plan de secteur ?"

Le ministre a insisté sur la complexité de ce dossier "où voisinent un espace industriel et une, voire plusieurs zones d'habitat, avec des logiques qui sont difficilement conciliables" avant de rappeler que les procédures, très complexes, avaient fait l’objet de plusieurs couacs. Selon l’administration wallonne, des irrégularités auraient été constatées au niveau de l’affichage de la réunion d’information préalable (RIP). Ce que la commune avait contesté à l’époque.

"L'ensemble des avis requis à ce stade a bien été émis et l’administration m'a fait rapport. Le dossier est actuellement en mon cabinet pour analyse, notamment par rapport à ce non-respect des modalités d'organisation de la RIP." Le ministre explique encore avoir pris connaissance des deux "versions", celle de la commune qui estime qu’il n’y a eu aucune erreur, et celle de l’administration. "Le fait qu’il y ait peut-être un élément qui pourrait être considéré comme un vice dans les formalités essentielles n'est pas banal."

Bref, entre administration wallonne et commune, rien ne va plus. "Il m’appartient de trancher à la fois sur la forme et sur le fond. On attend de moi que la décision soit irréprochable ou ayant l’ambition de l’être. À propos ce délai de 90 jours, il s'agit d'un délai d'ordre. Dans l'hypothèse où ce délai serait dépassé, il y a la possibilité pour le demandeur – la commune – d’actionner un rappel. Celui-ci a pour conséquence d’ouvrir un nouveau délai de 60 jours, dans lequel le Gouvernement aura à se prononcer, à défaut de quoi la demande serait tacitement refusée."

Bref, dans un dossier aussi sensible, il n’y a aucune place pour l’erreur et les approximations. "Si demain l'on venait à modifier le plan de secteur et qu’au final, quelqu’un venait à attaquer la décision au Conseil d’État, le risque que la décision soit jugée caduque est grand", concluait Manu Disabato, conscient que les enjeux sont importants et le dossier polémique.