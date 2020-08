La vague de chaleur est un réel atout pour le domaine.

La vague de chaleur qui frappe actuellement la Belgique est difficile à supporter. Elle fait pourtant le bonheur de certains, plus particulièrement au cœur des vignobles du Chant d’Éole, situés à Quévy. En effet, les températures élevées et la quasi-absence de pluie garantissent l’absence de maladies susceptibles d’attaquer les vignes, notamment le mildiou.

On peut donc s’attendre, cette année encore, à une cuvée d’exception. "Ce n’est pas un scoop, le raisin a besoin de soleil et de chaleur. Nous sommes servis cette année", se réjouit Hubert Ewbank, CEO du domaine. "Quelques grappes exposées plein sud ont été abîmées par la chaleur mais c’est un problème que l’on rencontre aussi dans le Rhône et le Sud de la France."

Preuve qu’en matière de climat, la Belgique n’aurait presque plus rien à envier aux pays voisins. "Depuis trois ans, l’on peut dire que le climat belge convient parfaitement au travail de la vigne. C’est vraiment prometteur pour l’avenir. Cette année 2020 reste exceptionnelle à plus d’un titre : les vendanges auront lieu entre le 5 et le 15 septembre. C’est la première fois qu’elles seront organisées aussi tôt !" En effet, celles-ci ont généralement lieu à la fin du mois de septembre.