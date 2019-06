Plusieurs profils sont recherchés, notamment des ingénieurs et des techniciens.

Au début du mois, Google annonçait son intention d’investir 600 millions d’euros afin de construire un nouveau centre de données sur son site de Saint-Ghislain. L’enveloppe est colossale et permet de porter l’investissement total du géant américain sur le sol belge à pas moins d’1,6 milliard d’euros.

Et qui dit investissement dit forcément création d’emplois. Lors de son implantation en 2007, ce sont 120 emplois qui étaient créés, suivis de 300 autres à l’issue d’une seconde phase. Aujourd’hui, l’ensemble du site compte quelque 350 personnes à temps-plein et des sous-traitants. La construction d’un quatrième data center devrait encore faire gonfler ces chiffres.

"Il est difficile d’avoir une idée précise du nombre d’emplois générés à terme sur le site de Saint-Ghislain car le site grandit à mesure que la demande des utilisateurs des produits et outils Google grandit elle aussi", explique Frédéric Descamps, Facilities Manager chez Google. "Plus de besoins, ce sont plus de données à traiter, plus de capacité de calcul et de stockage nécessaire, plus de serveurs et donc plus de bâtiments pour les abriter."

Et de poursuivre : "le nouveau bâtiment va créer de nouveaux postes pour la maintenance industrielle des installations techniques et la gestion des serveurs. Des emplois indirects seront également générés. En moyenne, pour un emploi Google, on compte deux à trois équivalent temps plein annexes, créés chez nos sous-traitants directs." Trouver les profils adéquats n’est cependant pas chose aisée.

Six profils de postes liés à la gestion des installations techniques et à la gestion des projets sont actuellement activement recherchés. "Ce sont des profils de techniciens et d’ingénieurs en électromécanique, électronique, HVAC, etc, que les chercheurs d’emploi n’associent pas spontanément à Google." Des profils qui ne sont pas impossibles à dénicher mais qui restent rares.

En effet, les profils spécialisés en data center, ayant donc des compétences techniques à valoriser dans le secteur, restent prisés mais peu nombreux en Belgique. Conséquence probable d’un certain vide en matière de formation. D’où la priorité pour le géant d’Internet de proposer à ses collaborateurs une formation continue pour suivre l’évolution des métiers du secteur.

Bref, quand l’entreprise met la main sur un candidat au potentiel intéressant, les arguments ne manquent pas pour le convaincre de rester. Package salarial compétitif, ambiance de travail et culture d’entreprise non-conventionnelles, environnement de travail agréable,… Les petits plats sont mis dans les grands. "Peu de collaborateurs choisissent d’ailleurs de nous quitter", se réjouit encore Frédéric Descamps. Avis aux amateurs.