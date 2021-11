Une nouvelle méthode de collecte des déchets a récemment été mise en place à Frameries. Alors que beaucoup s’amusaient de recevoir leur nouveau conteneur à cartons, d’autres étaient beaucoup moins enthousiastes et voyaient cette nouvelle méthode de collecte d’un mauvais œil. Pendant cette première semaine de collecte, l’intercommunale Hygea a pu se pencher sur les problèmes pratiques qui survenaient dans certaines rues de l’entité framerisoise. Le bilan est finalement assez positif pour cette première collecte de cartons. De nombreux habitants ont toutefois sorti les mauvaises poubelles qui n’ont donc pas pu être collectées.

Les avis divergeaient sur les réseaux sociaux à l’aube de la première semaine de la nouvelle collecte des déchets à Frameries. Alors que certains s’amusaient en se cachant dans leur nouveau conteneur à cartons, d’autres voulaient lancer une pétition afin de revenir à l’ancienne méthode de collecte. Le bilan est finalement positif pour cette première semaine de collecte. "Tout s’est très bien passé, nous avons d’ailleurs récolté pas mal de déchets verts. Pour une première c’est très positif", confie Belinda Demattia, responsable communication de l’intercommunale Hygea.

De nombreux habitants ont toutefois sorti les mauvaises poubelles. "De nombreuses poubelles blanches et mokkas ont été déposées dans les rues", poursuit Belinda Demattia. "Elles ne sont désormais ramassées tous les 15 jours. Nos agents de terrain ne les ont donc pas prises et ont invité les habitants à les ressortir la semaine prochaine, date de collecte de ces déchets. Il est donc important de rappeler que les sacs mokkas et blancs sont ramassés toutes les deux semaines et que les déchets verts le sont chaque semaine. Presque 100 % des habitants du centre-ville de Frameries ont fait l'erreur."

Quelques problèmes pratiques survenaient dans certaines rues, dont notamment à la rue de la Colline, où l’étroitesse du trottoir ne permettait pas d’y sortir son conteneur. L’intercommunale Hygea a profité de cette première semaine de collecte pour se pencher sur ce problème. "Un brigadier de l’intercommunale s’est rendu à la rue de la Colline afin de voir quelle solution pouvait être mise en place", indique Belinda Demattia. "Il a pu constater que le trottoir était effectivement trop petit pour sortir les conteneurs de 240 litres. Il s’est donc rendu chez les deux habitants qui n’avaient pas opté pour le conteneur de 140 litres mais ils n’étaient pas présents. Il y retournera donc plus tard afin de leur proposer de changer de conteneur pour qu’ils puissent le sortir sans problème."

Pour les endroits les plus étroits de la rue, une solution a également été trouvée. "Les maisons situées aux endroits les plus étroits de la rue pourront sortir leur conteneur un peu plus loin, en face de maisons voisines", explique Belinda Demattia. "Leur adresse est inscrite sur leur conteneur, les risques de vol sont donc minimes. Il faudra simplement prévenir les voisins de leur démarche."

Cette première semaine de collecte s’est donc globalement bien passée malgré les craintes. Les habitants devraient s’y acclimater au fil des semaines et ne plus sortir leurs poubelles à la mauvaise semaine.