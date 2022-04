Richard Vanderhaeghen, organisateur de l’événement, dresse un premier bilan avant d’accueillir SCH, Eva Queen et la soirée des plus de 30 ans dans les prochains jours.

La saison des festivals a repris en force ces derniers jours avec notamment le Kaki Club qui s’est installé à Dour mercredi dernier. Après une semaine de concerts et DJ sets, Richard Vanderhaeghen dresse un premier bilan. Alors qu’il sentait l’engouement monter au fil des jours, l’organisateur de l’événement ne semble pas s’être trompé.

"La première édition avait déjà très bien fonctionné mais cette année est encore meilleure", annonce Richard Vanderhaeghen, organisateur de l’événement. "Le concept est vraiment en train de prendre. Tous les retours sont positifs, les soirées sont à chaque fois complètes, les concours avec les partenaires cartonnent, bref cette édition est vraiment une réussite pour le moment."

Bien qu’un premier bilan plus que positif peut déjà être dressé, les festivités ne sont pas terminées pour autant. SCH se chargera en effet de mettre l’ambiance à la machine à feu de Dour ce vendredi. S’en suivra la soirée des plus de 30 ans samedi. Eva Queen se chargera quant à elle de clôturer l’événement en beauté ce dimanche.

"Nous nous attendons encore à de gros succès ce vendredi, samedi et dimanche avec les venues de SCH, Eva Queen et de la soirée des plus de 30 ans. Cette dernière a habituellement lieu au sein du château d’Havré et attire plus de mille personnes. Les concerts de SCH et Eva Queen risquent également d’attirer du monde", indique Richard Vanderhaeghen.

Que les retardataires se rassurent, quelques places sont encore disponibles en prévente et sur place. "Nous avons déjà vendu énormément de places mais il est encore possible de s’en procurer en prévente et sur place. L’avantage de l’événement est qu’il a lieu en plein air, le nombre de places est donc soumis à moins de limites", conclut Richard Vanderhaeghen.