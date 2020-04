L'entreprise carolo XL Group a installé le premier dispositif à la résidence Vedette.

C'est une première en Belgique et c'est à la résidence Vedette de Boussu-Bois que ça se passe. Une entreprise de Charleroi, XL Group, y a installé un parloir en plexiglas. Les résidents peuvent ainsi recevoir la visite de proches.

"Le parloir a été installé mardi et nous organiserons les premières visites jeudi, car il a fallu mettre au point toute une série de mesures pour accueillir les proches dans les meilleures conditions", explique Vincent Presti du groupe Pro Via qui gère la maison de repos Vedette. "Ça va remettre du baume au cœur de nos 150 résidents. Nous avons confiné notre résidence par mesure de sécurité, bien avant les recommandations de l'Aviq. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons eu aucun cas de covid-19. Mais nous nous rendions bien compte qu'il était important de pouvoir rétablir des liens sociaux."

C'est grâce à ses contacts avec l'administrateur de XL Group que Vincent Presti a pu mettre en place cette solution qui sera bientôt étendue aux autres résidences de Pro Via dans le Hainaut et en région liégeoise. XL Group, une entreprise carolo aux multiples facettes spécialisées dans l'assistance industrielle, s'est adaptée à la crise sanitaire.

"Nous faisions déjà un peu de désinfection avant. Mais cette activité a connu un développement fulgurant ces dernières semaines, alors que d'autres secteurs étaient en chute libre", indique Adnan Uzun, administrateur de XL Group. "Nous avons alors entamé une réflexion pour élargir notre offre et nous avons l'idée de ce parloir mobile. Tout est allé très vite. Rien qu'à partir des plans, une vingtaine de parloirs nous a été commandée. Des discussions sont en cours pour une centaine d'autres. De fait, il y avait vraiment un besoin dans les maisons de repos et cette solution est très pratique. Le parloir s'installe très facilement et on reste à l'intérieur de l'établissement."

Fierté de l'administrateur de XL Group, ce parloir en plexiglas est 100% made in Charleroi. Une corde de plus à cette entreprise qui a déjà installé des protections et même des tunnels de décontamination dans différents magasins de la région. Quant aux résidents de la maison de repos Vedette à Boussu, ils se préparent à revoir leurs proches. "Ce n'est pas la même chose qu'avec un smartphone. En plus, le parloir est pratiquement invisible. Nous devrions pouvoir organiser une dizaine de visites par jour", conclut Vincent Presti.