Depuis un an maintenant, le cyclisme est en plein développement dans le borinage grâce à l’école de cyclisme de Mons-Borinage Hauts-Pays. Le club, qui vient de boucler ce dimanche sa première saison, accueille les fous de vélos âgés de six à dix-huit ans. Au vu du véritable succès de cette première saison, le club entend bien développer davantage de projets pour la nouvelle saison qui se profile.

Le manque d’encadrement cycliste pour les jeunes de la région a poussé Sébastien Fontaine et Geoffrey Coupé à lancer leur propre école de cyclisme. "Quand j’ai voulu inscrire mes enfants dans une école de cyclisme, je me suis rendu compte qu’il était difficile de trouver un club dans la région", explique Sébastien Fontaine, co-fondateur de l’école de cyclisme de Mons-Borinage Hauts-Pays. "Plusieurs jeunes rêvent de participer à des courses prestigieuses dans la région, comme le Samain, mais ne peuvent y accéder par manque d’encadrement dans la région. Nous avons donc décidé de créer notre propre école et de l’ouvrir aux autres jeunes amateurs de cyclisme."

Le succès était au rendez-vous de cette première saison. "Nous espérions accueillir une quinzaine de coureurs pour cette première saison", indique Sébastien Fontaine. "Nous en avons finalement eu plus de 45. Ce nombre continue d’ailleurs de fluctuer. Nous offrons la possibilité aux jeunes d’essayer gratuitement deux ou trois séances d’entraînement avant de se lancer vraiment dans le club. Grâce à nos partenaires locaux, au bouche-à-oreille et à notre page Facebook, nous avons pu développer nos activités rapidement."

Les néo-cyclistes ont pu participer à de nombreuses courses pendant la saison. "La dernière course de la saison s’est déroulée ce dimanche", informe Sébastien Fontaine. "Nous avons enregistré plus de trente victoires pour cette première saison et de nombreux podiums. Nous laissons le libre choix aux enfants de participer ou non aux compétitions. Ces bonnes performances nous poussent à aller encore plus loin dans nos projets."

Les projets de Sébastien et Geoffrey sont d'ailleurs nombreux. "Maintenant que nous sommes sur les bons rails, nous voulons aller encore plus loin", poursuit Sébastien Fontaine. "Ce n’est pas toujours évident d’organiser des entrainements sécurisés. Nous formons donc des petits groupes de niveau similaire pour pouvoir veiller à cela au mieux. A l’avenir, d’autres solutions seront mises en place pour leur sécurité. Sparkoh! nous permettra d’entraîner l’adresse des élèves sur leur parking. Nous poursuivrons les entrainements en nous rendant sur le ravel. Nous envisageons également de créer une équipe continentale qui permettra aux jeunes de participer au grand prix du Samain junior notamment. Nous désirons également acquérir des vélos d’essai pour les jeunes hésitant encore à se lancer."

L’école de cyclisme de Mons-Borinage Hauts-Pays veut également diversifier ses courses. "Jusqu’à maintenant, nous roulions principalement à Frameries, commune où le club est basé", annonce Sébastien Fontaine. "A l’avenir, nous aimerions courir dans d’autres communes de la région. Nous garderons évidemment notre leitmotiv qui est de faire du sport dans la bonne humeur. Nous allons également proposer des initiations au cyclocross pour rester en forme pendant l’hiver. Nous aimerions conclure un partenariat avec des écoles pour mettre en place une option de sport étude pour le cyclisme. Cela permettrait de développer encore davantage la discipline dans la région."

La présentation officielle de la deuxième saison de l’école de cyclisme de Mons-Borinage Hauts-Pays aura lieu aux alentours du 20 février prochain. Les équipes y seront notamment annoncées au Sparkoh!. Les jeunes de six à dix-huit ans intéressés de rejoindre le club peuvent contacter Sébastien Fontaine au 0471/61.02.63. ou par mail à l’adresse : info@ecoledecyclisme.be. Il est également joignable via sa page Facebook : (1) Ecole de cyclisme Mons-Borinage Hauts-Pays | Facebook.