La campagne de sensibilisation est lancée sur Instagram, Tik Tok et Facebook.

On le constate depuis le début des mesures de confinement qui ont pour objectif d'enrayer la pandémie, certaines communes se montrent bien plus dociles, efficaces et pro-actives sur le plan de la communication que d'autres. La paisible entité des Honnelles, plantée en bordure du pays n'a certainement pas à rougir des plus grosses administrations, tant l'équipe en place se montre dynamique, faisant preuve d'originalité même.

C'est une nouvelle fois le cas avec cette campagne de sensibilisation à destination des plus jeunes que l'administration est en train de concocter. "Prends l'air, mais pense à ton grand-père". Tout est dit dans le titre ! "Nous avons réalisé six visuels différents, un par jour, pour une campagne d'une petite semaine", confie Matthieu Lemiez, le bourgmestre des Honnelles qui multiplie les initiatives en cette période particulière. "Cette campagne est lancée sur Instagram et Tik Tok, les deux réseaux sociaux préférés des plus jeunes. Nous allons également la lancer sur Facebook, et solliciter les parents honnellois pour qu'ils demandent à leurs enfants de partager cette campagne".

Pour mener à bien ce projet, l'équipe honnelloise a pu compter sur un soutien fort appréciable. "Nous avons la chance d'avoir, parmi nos administrés une jeune femme qui est pro en communication. On l'a contactée hier, et elle nous a pondu cela en quelques heures. Nous sommes déjà prêts du coup."

D'autres initiatives seront prochainement lancées, notamment pour la cohésion sociale au sein de l'entité, ou encore pour remercier les nombreux bénévoles. Plus d'infos dans le courant de la semaine.