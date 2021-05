Une peine de cinq ans de prison, assortie d'un sursis de cinq ans, a été prononcée lundi par la sixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut, division de Mons, contre l'ancien gérant du magasin Troc Baroque situé à La Bouverie (Frameries) pour avoir commandité l'incendie qui a eu lieu la nuit du 2 mai 2017.

L'incendiaire écope d'une peine de 42 mois de prison avec sursis. Des caméras de surveillance ont permis d'identifier l'incendiaire, entré dans le magasin à 01h09 et ressorti vingt minutes plus tard. L'incendie s'est déclaré vers 01h32. L'incendiaire a dénoncé le patron du magasin qui avait fait faillite et dont le bail locatif s'était terminé en décembre 2016. L'homme contestait avoir commandité l'incendie qui a touché une maison voisine et des voitures.

Les condamnés disposent d'un délai de trente jours pour faire appel.