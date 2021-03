La récente émission Investigation, consacrée aux usines de frites surgelées, continue de faire parler d’elle. Ce mardi en effet, la ministre de l’environnement, Céline Tellier (Ecolo) a été interpellée par trois députés désireux de faire le point sur le dossier Clarebout, tant sur la situation à Comines-Warneton, où l’usine est établie et poursuit son extension, qu’à Frameries, où elle exploite actuellement des frigos et entend se développer via la construction d’une usine.

"De nombreux citoyens ont été choqués par la réalité dépeinte dans cette émission", concède la ministre. "Sur le fonds, je ne peux que répéter que je ne suis pas favorable à ce genre de modèles qui permet à quelques-uns de générer des revenus importants, qui génère d’importantes nuisances pour les citoyens et la collectivité et qui n’est pas bénéfique à nos agriculteurs wallons." Ces considérations ne rentrent cependant pas en ligne de compte, d’un point de vue juridique.