En décembre dernier, la société Gallée Concept introduisait une demande de permis en vue de construire 44 maisons deux façades sur un terrain situé rue de Caraman, à Boussu. Une enquête publique était lancée dans la foulée et le moins que l’on puisse dire, c’est que les réactions ont fusé. Les riverains se sont en effet massivement mobilisés pour s’opposer à ce projet et aux nuisances qu’il provoquerait. Le collège communal partage leurs avis et vient de remettre un avis négatif.

"Toutes les inquiétudes formulées par les riverains ont été répertoriées dans un PV. Le collège en a pris connaissance et a décidé, le 17 janvier dernier, de rendre un avis négatif", confirme Michel Vachaudez, échevin en charge de l’urbanisme. Ce dernier a été transmis en fonctionnaire-délégué de la Région wallonne, auprès de qui une réponse est désormais attendue. "En l’état, nous ne sommes pas favorables à ce projet."