Rien n’est encore fait et de nombreuses étapes devront encore être franchies avant que le projet ne devienne réalité. Mais les communes de Mons et Quaregnon ne perdent pas de vue leur souhait de construire dans la région un nouveau recyparc en remplacement de ceux de Jemappes et Wasmuël, qui présentent plusieurs difficultés.

En commission, le député-bourgmestre de Quaregnon s’est enquis de l’état d’avancement du dossier auprès de la ministre de l’environnement, Céline Tellier (Ecolo). "Vos services ont été saisis en vue de la création d’un grand recyparc moderne, sur le zoning du Brûle à Quaregnon", annonce-t-il. "Il remplacerait ainsi les deux recyparcs de Wasmuël et Jemappes, petits, vétustes et particulièrement problématiques à plusieurs égards, notamment du point de vue de la sécurité."

En effet, ces deux sites sont actuellement jugés comme étant les plus problématiques de la zone Hygea.