Fin janvier, la commune de Jurbise annonçait son intention de répondre à un appel à projets de la Région, conjointement avec la commune voisine de Lens. Objectif, aménager des infrastructures sportives partagées au bénéfice de la population mais également des écoles et des acteurs sportifs locaux des deux entités. Sur papier, le projet parait séduisant. Dans les faits, il divise, notamment parce qu’à ce stade, de trop nombreuses inconnues l’entourent.

De nombreuses inquiétudes ont été partagées par les élus lensois lors de la dernière séance du conseil communal. "Quel est ce projet ? Nous n’avons pas reçu de réponse de la part du MDC lensois. La bourgmestre et les échevins, apparemment, ne connaissent pas encore le projet. Leurs réponses à la question : "on verra", "ce n’est pas encore décidé", "on demande juste un accord de principe", regrette-t-on du côté du PS.