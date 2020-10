Ils sont plus de 2.000 sur un groupe de soutien créé sur Facebook. 2.000 à envoyer depuis une semaine des messages d'encouragements. 2.000 à se réjouir aujourd'hui des bonnes nouvelles annoncées. Virginie, fauchée par un chauffard à Quaregnon le 29 septembre, est sortie du coma.

La jeune femme de 26 ans avait été emmenée dans un état critique après le terrible accident survenu rue de Monsville, alors qu'elle promenait son chien. Une voiture l'avait percutée, le choc avait été particulièrement violent et le chauffard n'avait pas pris la peine de s'arrêter, commettant un délit de fuite.

Depuis plus d'une semaine, Virginie se battait entre la vie et la mort. La jeune femme avait dû être plongée dans le coma. Elle était réveillée toutes les 24 heures et commençait ces derniers jours à montrer des signes encourageants. Hier soir, ses proches ont pu annoncer une bonne nouvelle: Virginie est sortie du coma. Toujours entubée, elle ne peut pas parler, mais elle arrive à bouger et comprend ce qu'on lui dit.

Un suspect a par ailleurs été interpellé et placé sous mandat d'arrêt. Du côté des proches de Virginie, on espère une peine maximale pour avoir fait basculer la vie de la jeune Quaregnonnaise dans ce dramatique accident.