À la demande du parquet du Hainaut, un avis de recherche vient d’être lancé pour retrouver Florent Bigel, 37 ans. Ce dimanche 30 mai, aux alentours de midi, le trentenaire a quitté l’institution La Canopée, située rue Emile Vandervelde à Quaregnon, et ne s’est depuis plus manifesté.

Florent mesure entre 1m75 et 1m80 et est de corpulence normale. Il a les cheveux châtain foncé courts, une moustache et une barbe naissante. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon noir, un T-shirt gris et des baskets gris clair. Cette personne a besoin de soins médicaux et peut avoir un comportement fortement expressif.

Il est demandé à toute personne ayant des informations permettant de retrouver Florent Bigel de prendre contact avec la police, via le formulaire en ligne ou via le numéro gratuit 0800/30 300.