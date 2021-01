Ce dimanche, entre 15 heures et 18 heures, Yves Van Haut, un homme âgé de 77 ans, a quitté à pied son domicile situé rue de la Grosse Cotte à Quaregnon. Il ne s’est plus manifesté depuis, si bien que ses proches sont particulièrement inquiets. Un avis de disparition a été officiellement lancé par la police.

Yves Van Haut peut paraitre confus et nécessite des soins médicaux. Il mesure 1,75 et est de corpulence mince. Il a les cheveux blancs. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon de training gris, un pull bleu avec des rayures et des mules beiges.

Toute personne ayant des renseignements ou ayant aperçu le septuagénaire est invitée à prendre contact avec la zone de police boraine via le 065/619.619, avec le service d'urgence 101 ou via le 0800/30 300.