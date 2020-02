À ce stade, aucune confirmation officielle n'a pu être obtenue.

Que s’est-il passé, rue de Monsville à Quaregnon ce vendredi soir ? C’est la question qui était sur de nombreuses lèvres alors que certains évoquaient sur les réseaux sociaux "des scènes d’apocalypse." À ce stade, difficile d’obtenir une confirmation officielle : le bourgmestre de Quaregnon, Jean-Pierre Lépine (PS), n’a à ses dires pas été prévenu du moindre fait de violence.

Plusieurs témoignages concordent pourtant. Plusieurs riverains, parfois témoins directs de la scène, évoquent une violente altercation impliquant une dizaine de personnes. "J’ai vu une bagarre d’une bonne quinzaine de jeunes et j’ai entendu un tir", écrit un internaute. Des propos qui semblent se confirmer. "J’ai reconnu les coups de feu. J’en ai entendu minimum sept, par salves de trois puis un coup isolé", complète un autre riverain.

"Puis j’entendais des coups au corps à corps et énormément de cris. Il y a eu des dégâts sur des voitures avec une batte de baseball, des briques, etc. Plusieurs voitures sont abimées." On ignore si des personnes ont été blessées.

À l’heure d’écrire ces lignes, la situation est sous contrôle. La police serait intervenue en nombre et le calme serait revenu.