Une jolie action de solidarité de l'Union BC Quaregnon.

Il y a les matches, les défaites, les victoires mais surtout, les sourires. Les joueurs de l’Union BC Quaregnon peuvent en effet l’afficher au regard de ceux qui rayonnent sur le visage de joueurs tchadiens. Ceux-ci ont en effet récemment réceptionné des maillots de basket envoyés par les joueurs borains.

"J’ai entrainé deux jeunes, qui ne sont pas loin de la trentaine maintenant, qui sont originaires du Tchad", explique Grégory Destrebecq, président du club. "Leur papa s’occupe d’une asbl qui fournit notamment du matériel à une école de basket tchadienne. Lorsque nous remplaçons nos maillots, c’est-à-dire tous les trois à quatre ans, nous les mettons de côté pour leur envoyer." Idem pour les survêtements de sport.

Pas question bien sûr d’expédier en Afrique des vêtements en piteux états. "Nous changeons suffisamment régulièrement pour qu’ils restent très corrects. S’ils sont trop abimés ou troués, ils ne sont évidemment pas inclus dans le colis. Nous trouvons simplement qu’il est plus sympathique d’en faire profiter des personnes qui n’ont rien ou pas grand-chose, plutôt que de les jeter ou de les donner ici, où les aides sont déjà nombreuses."

C’est déjà la deuxième fois que pareille initiative est prise. "Lorsque l’on voit leur sourire sur les photos, c’est la plus belle des récompenses, ça vaut tout autant qu’une victoire sur le parquet ! Quand on y regarde de plus près, on s’aperçoit que le terrain de basket, c’est un terrain de terre battue. Ils évoluent dans des conditions bien éloignées des nôtres. Si on peut leur apporter un peu plus de confort,…"

Au total, une soixantaine de maillots ont pu être offerts, aussi bien aux adultes qu’aux très jeunes joueurs. L’école tchadienne aurait également besoin de ballons de basket. Jusqu’ici, l’Union BC Quaregnon n’a pu répondre favorablement à la demande : pas question en effet d’offrir des ballons en piteux état aux sportifs africains.