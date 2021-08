Le constat est grave pour les associations Animaux en Péril et Le Rêve d’Aby. Ce mercredi, ces dernières ont été appelées en fin de journée pour procéder, aux côtés des autorités locales, à la saisie de deux moutons en détresse. Les deux ovins se trouvaient sur une prairie non entretenue, et ce sont des promeneurs qui ont averti le bourgmestre de l’état déplorable de ces animaux. Et une fois sur place, les soigneurs professionnels et les bénévoles ont découvert une situation dangereuse.

"Les moutons semblent avoir été oubliés, remisés sur une prairie envahie par les mauvaises herbes", relève Sophie Locatelli, présidente du Rêve d’Aby et Vice-Présidente d’Animaux en Péril. "Le propriétaire "utilise" les moutons comme de simples tondeuses, sans leur porter plus d'intérêts." Les moutons n’ont visiblement pas été tondus depuis plusieurs années et portent sur leur corps des kilos de laines. Une situation dangereuse pour la brebis et le bélier qui ont dû être d’être libérés de la laine qui pousse en continu. "Au-dessus de 20°C, les ovins souffrent de la chaleur s’ils ne sont pas tondus. Ils peinent alors rapidement à se nourrir et à se déplacer", précise-t-on du côté de l’ASBL.

© Animaux en Péril

Des animaux qui ne sont visiblement pas habitués à être approchés par l’Homme. Puisque lors de l’intervention, les ovins ont été effrayés et ont fui systématiquement dès la moindre tentative de rapprochement. C’est à force d’essais et d’un nombre important d’intervenants sur place que l’encerclement des ovins a porté ses fruits. Les moutons, épuisés, ont finalement pu être pris en charge par les associations.

Présent sur place, le propriétaire n’a pas pris conscience de la dangerosité de la situation selon les bénévoles. "Suite à la saisie ordonnée par le bourgmestre, le propriétaire des moutons a fait acte d’abandon des animaux, ce qui a pour conséquence positive que les refuges en sont d’ores et déjà propriétaires, et ce, sans attendre une décision de destination finale ordonnée par le bourgmestre", poursuit l’ASBL. La police dressera, elle, un procès-verbal pour acte de maltraitance manifeste envers les ovins. Le propriétaire pourrait écoper d'une amende et être poursuivi au pénal ou administrativement.